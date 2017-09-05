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Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины присоединился к Великой хартии европейских университетов

05 сентября 2017 05:26
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Новости Беларуси. Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины присоединился к Великой хартии европейских университетов. Документ подписан в венгерском городе Печ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Присоединение к Великой хартии является важной ступенью процесса интеграции белорусских вузов в международную систему высшего образования.

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины присоединился к Великой хартии европейских университетов-1

Андрей Крук, проректор по учебной работе Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:
Мы полноправные члены этого университетского сообщества, которое сегодня охватывает не только университеты Европы, но и стран всего мира. Подчеркивается, что университеты являются центрами культуры, развития науки. Именно университетам должна принадлежать ведущая роль в воспитании молодого поколения.

Великая хартия европейских университетов была принята в 1988 году в итальянской Болоньи. Цель документа – унификация образовательных систем и политики развития мирового университетского сообщества. К принципам Великой хартии уже присоединились более 800 университетов из 85 стран мира.

В Беларуси помимо Гомельского государственного университета имени Скорины она подписана Международным университетом «МИТСО» и БГУ.

# общество # Высшее образование в Беларуси # Андрей Крук

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