Гомельские педагоги предлагают решать проблему с дошкольными учреждениями в новых микрорайонах с помощью мобильных детских садов

Новости Беларуси, Гомельская область. Зачастую темпы строительства инфраструктуры не поспевают за темпами строительства жилья. В Гомельском районе детский сад обустроили прямо в квартире. Питание, развивающие занятия, дневной сон – все как обычно, вот только атмосфера и быт – домашние.

Галина Петровна – педагог со стажем. Сама воспитала четырех дочерей. А поэтому полный дом детворы сегодня только в радость. 12 ребятишек – все как свои.

Галина Усович, заведующая филиалом Новогутского детского сада:

Не надо спешить на работу: встал и на работе уже. Я чувствую себя мамой.

Новое жилье с работой по совместительству – перспектива Галине Петровне показалась интересной. Тем более в помощь – воспитатель и повар – теперь тоже члены большой семьи.

Повар:

Мне так нравится готовить. Я с таким удовольствием это делаю.

Питание, развивающие занятия, дневной сон – все как в любом другом детском саду, только вот атмосфера и быт – домашние. А обходится такая семейная забота все в те же 40 тысяч рублей. Родители платят лишь 40% от стоимости питания, все остальное – бюджетные средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Афанасьева:

Ребенок лучше ходит, то есть не капризничает. В выходные даже спрашивает, пойдет ли в садик.

Ирина Богданец, начальник отдела образования Гомельского райисполкома:

Подобная форма устройства детей в дошкольное учреждение на сегодняшний день очень актуальна. Позволяет решить проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях как раз в тех регионах, где идет массовое строительство жилья.

Устройство дошкольного учреждения на дому педагога завтра – не что иное, как просто жилье для педагога. Тогда, когда иссякнет потребность в местах в дошкольных учреждениях.

Этот смелый эксперимент, поставленный педагогами Гомельского района, может стать решением глобальной проблемы для строящихся микрорайонов в городах Беларуси. Ведь, по сути, ничто иное, как обыкновенная трехкомнатная квартира, всего лишь наполненная знанием и любовью. Такие условия может организовать любой опытный педагог у себя на дому. Дело лишь за инициативными гражданами, ведь опыт уже есть.

Новую форму в Беларуси могли бы освоить и частные лица. Семейный детский садик – это еще одна удачная форма малого бизнеса.