Гомельские папы надевают подгузник на малыша за 13 секунд

День защиты детей в Гомеле. На старт вышли шестимесячные рекордсмены. Удовлетворить свои спортивные амбиции и побороться за новую игрушку на короткой дистанции смогли три десятка юных гомельчан. Самому маленькому участнику на днях исполнилось полгода.Первый городской конкурс для мам, пап и малышей «Вперед, карапузики!» позволил реализоваться себя не только самым маленьким. Молодые мамы читали стихи, а папы продемонстрировали навыки в скоростном надевании подгузников. Рекорд дня – 13 секунд.