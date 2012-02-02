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Гомельские и чешские школьники будут сотрудничать в области энергосбережения

02 февраля 2012 07:38
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Такое соглашение подпишут 2 февраля в областном центре.

Подобный проект международного уровня станет первым в практике белорусского региона.

И сегодня же в городе над Сожем после реконструкции открывается Музей энергосбережения. Экспозиции значительно расширились, появилась современная лаборатория, в которой учащиеся будут проводить опыты и исследования в области экономии энергоресурсов. Музей станет своеобразным учебным центром для учреждений образования Гомельщины.

Один из разделов экспозиции посвящен практическим разработкам и проектам. Это, в частности, энергоэффективный дом, проект по освещению территории Беларуси в ночное время, технология выработки энергии из воздуха и многие другие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество

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