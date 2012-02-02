Гомельские и чешские школьники будут сотрудничать в области энергосбережения

Такое соглашение подпишут 2 февраля в областном центре.



Подобный проект международного уровня станет первым в практике белорусского региона.



И сегодня же в городе над Сожем после реконструкции открывается Музей энергосбережения. Экспозиции значительно расширились, появилась современная лаборатория, в которой учащиеся будут проводить опыты и исследования в области экономии энергоресурсов. Музей станет своеобразным учебным центром для учреждений образования Гомельщины.



Один из разделов экспозиции посвящен практическим разработкам и проектам. Это, в частности, энергоэффективный дом, проект по освещению территории Беларуси в ночное время, технология выработки энергии из воздуха и многие другие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.