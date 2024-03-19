Гомельская погрангруппа усилила контроль за передвижением физлиц

На юго-востоке Беларуси усилены меры по контролю за передвижением физических лиц в пограничной зоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для обеспечения безопасности временно ограничено пребывание людей в пограничной полосе Брагинского, Лоевского и Хойникского районов. Сотрудники Гомельской погрангруппы будут патрулировать как автомобильные, так и железные дороги. Жителей приграничья местные власти просят с пониманием отнестись к выполнению служебных задач пограничниками.