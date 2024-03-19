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Гомельская погрангруппа усилила контроль за передвижением физлиц

19 марта 2024 13:32
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На юго-востоке Беларуси усилены меры по контролю за передвижением физических лиц в пограничной зоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гомельская погрангруппа усилила контроль за передвижением физлиц-1

Для обеспечения безопасности временно ограничено пребывание людей в пограничной полосе Брагинского, Лоевского и Хойникского районов. Сотрудники Гомельской погрангруппы будут патрулировать как автомобильные, так и железные дороги. Жителей приграничья местные власти просят с пониманием отнестись к выполнению служебных задач пограничниками.

# Государственная граница Беларуси # общество

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