Гомельская областная прокуратура намерена проверить все факты поджогов в Житковичском районе за последние 15 лет

Это связано с расследованием уголовного дела об убийстве "пуховичского поджигателя". Следствие выяснит, имел ли убитый отношение к поджогам. С момента освобождения из мест лишения свободы в деревне было три поджога, к двум из которых он имел отношение. 6 января текущего года в деревне Пуховичи Житковичского района был обнаружен труп ранее судимого местного жителя. Позже милиция задержала троих мужчин, которые сознались в преступлении. По их версии, именно шесть раз, ранее судимый житель деревни, поджигал сараи и дома своих односельчан. В минувшую пятницу по просьбе Президента Беларуси Александра Лукашенко задержанным изменили меру пресечения. И сейчас они под домашним арестом.