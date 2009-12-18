Гомельчанин получил штраф в миллион рублей за посылку

Мужчина недавно освободился из колонии и решил помочь бывшим сокамерникам отвлечься от тюремной жизни. В исправительную колонию он адресовал заказное письмо с порножурналами.

Не успел 48-летний гомельчанин выйти на волю, как вновь попал в поле зрения правоохранителей. На этот раз – за посылку с порножурналами. Глянцевую «клубничку» он отправил прямо в мозырскую колонию. Здесь мужчина сидел за изнасилование. Он был приговорен к девяти годам, но освободился раньше. За семь лет пребывания за решеткой сдружился с двумя сокамерниками и на прощанье пообещал им прислать с воли какие-нибудь журналы.

Свежей периодики дома не нашлось, зато были старые порнографические журналы, купленные еще до заключения. Их мужчина разделил на два конверта и отправил с почты. Друзья пришли получать заказные письма в тюремную библиотеку. Администрация колонии очень удивилась содержимому двух увесистых заказных писем от бывшего заключенного. И изъяла содержимое после вскрытия конвертов. В одном из них оказалось 9 журналов, в другом – 7.

Юрий Жоров заместитель председателя суда Советского района Гомеля:

– Данный гражданин, освободившись из мест лишения свободы, направил 16 журналов содержащих порнографические изображения. По заключению экспертной комиссии, изображения, содержащиеся в журналах, признаны порнографическими.

За распространение порнографии на гомельчанина завели уголовное дело. На сей раз ему повезло – срок не получил, но суд его наказал. Нелегальная корреспонденция обошлась ему в миллион рублей. Выплатить такой немалый штраф для обвиняемого будет проблемой – после заключения он еще так и не устроился на работу. На суде гомельчанин вину признал, но заявил, что даже не думал об уголовной ответственности за пересылку по почте порно журналов. А своим подарком просто хотел скрасить досуг друзей в местах лишения свободы.

Кстати, содержимое писем удивило не только администрацию колонии. Сами получатели – два заключенных Мозырской колонии – тоже высказали полное недоумение поступком друга. Ведь они, оказывается, просили присылать только кроссворды и головоломки.