Гомельчанин купил в американских архивах кадры немецкой аэросъемки, чтобы найти массовое захоронение Второй мировой

Новости Беларуси. Место массового захоронения времен Второй мировой войны обнаружено недалеко от Гомеля. Автор открытия – местный житель Владимир Котов. Документально восстанавливая воспоминания своего отца о военном детстве, мужчина приобрел в американских архивах кадры немецкой аэрофотосъемки и по ним установил точное место расстрелов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Котов, местный житель:

Вот это то место где в 41-м находился противотанковый ров.

Владимир рассказывает сыну историю, которую сам много раз слышал от своего отца. Жители окрестных деревень стали невольными свидетелями ужасного преступления фашистов.

Владимир Котов:

Мой отец рассказывал, что один солдат вылез из земли и просил его, чтобы их хоть похоронили по-человечески. Ему не давал покоя этот рассказ.

Окончательно ров закопали в начале 60-х. Однако память о страшной трагедии не оставляла людей. Только за последние 15 лет было предпринято несколько безрезультатных попыток обнаружить захоронение. Довести дело до конца удалось Владимиру. Он привязал архивный фотоснимок к современной местности. Догадки подтвердили и человеческие останки, найденные на вспаханном поле.

Александр Добриян, СТВ:

Под этим крестом тысячи, а вполне возможно, и десятки тысяч пока неизвестных жертв Второй мировой. В начале войны здесь был выкопан противотанковый ров, но уже осенью 1941 года он стал братской могилой для местных жителей и советских солдат, попавших в плен.

Как оказалось, еще живы свидетели той ужасной трагедии. Всю осень 41-го грузовики возили сюда жертв оккупационного режима. Их крики до сих пор в памяти Евгении Злотниковой.

Евгения Злотникова местный житель:

Вы не представляете, сколько было крику, визгу. Помню, как они кричали.

Свидетельства очевидцев были зафиксированы еще в первые послевоенные годы. Уже в 43-м в Гомеле начала работу Государственная чрезвычайная комиссия по расследованию преступлений нацистов на оккупированной территории.

Евгений Маликов историк:

Кали я працаваў у архівах, то сустрэў інфармацыю пра тое, што каля Краснага немцы растрэльвалі яўрэяў у 41-м годзе. Відаць той роў, які мясцовыя жыхары знайшли, дзе зараз крыж стаіць, і ёсць тое самае месца.

Несмотря на то, что официально на территории города и окрестностей захоронено 130 тысяч жертв фашизма, списки известных братских могил не насчитывают и десятой части от этой гигантской цифры. То есть свыше 100 тысяч человек покоятся вот в таких неизвестных могилах.