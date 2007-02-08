Гомель станет еще краше

На благоустройство и наведение порядка в городе в этом году будет выделено 10 миллиардов белорусских рублей. Денежные средства будут направлены на реконструкцию Гомельского государственного театра кукол, благоустройство набережной реки Сож. Часть средств будет потрачена на ремонт культурно-спортивного комплекса. Кроме того, будет проведено благоустройство дворовых и прилегающих к предприятиям территорий. Также разрабатывается проектно-сметная документация по строительству аквапарка на территории, прилегающей к Ледовому дворцу.