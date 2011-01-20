Прямой эфир

Гомель – новая культурная столица Беларуси

20 января 2011 06:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Почетный титул победителя прошлого года Полоцка перешел к Гомелю. Проект «Культурная столица Беларуси» – аналог европейского. Только в отличие от зарубежных коллег он более разноплановый.

При выборе победителя учитывается как история, так и его современный облик – наличие дворцов искусств и вклад местных творческих коллективов в культурную копилку страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:
Гомель даволі актыўна працуе над развіццём рэгіянальнай, абласной культуры. Там адбываецца шмат розных фестываляў, шмат мерапрыемстваў. Вялікая ўвага з боку гомельскіх улад як вобласці, так і горада надаецца менавіта развіццю культуры. Я думаю, як і Полацк, так і Гомель заслугоўвалі таго, каб стаць культурнымі сталіцамі нашай краіны. Каб таксама прадэманстраваць Беларусі, што культура ў рэгіёнах развіваецца.

# общество # Культура

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь отмечает День спасателя: какое передовое оборудование МЧС использует в работе?
19 января 2011 20:42

Беларусь отмечает День спасателя: какое передовое оборудование МЧС использует в работе?

19 января 2011 20:20

Могилевские таможенники подарили высшему колледжу МВД самолет

19 января 2011 20:14

В помощь сотрудникам белорусской таможни отправились 4 автомобиля повышенной проходимости