Гомель – новая культурная столица Беларуси

Почетный титул победителя прошлого года Полоцка перешел к Гомелю. Проект «Культурная столица Беларуси» – аналог европейского. Только в отличие от зарубежных коллег он более разноплановый.

При выборе победителя учитывается как история, так и его современный облик – наличие дворцов искусств и вклад местных творческих коллективов в культурную копилку страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Гомель даволі актыўна працуе над развіццём рэгіянальнай, абласной культуры. Там адбываецца шмат розных фестываляў, шмат мерапрыемстваў. Вялікая ўвага з боку гомельскіх улад як вобласці, так і горада надаецца менавіта развіццю культуры. Я думаю, як і Полацк, так і Гомель заслугоўвалі таго, каб стаць культурнымі сталіцамі нашай краіны. Каб таксама прадэманстраваць Беларусі, што культура ў рэгіёнах развіваецца.