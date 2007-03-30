Гомель и Рига отмечают праздник воздушного объединения

30 марта в городе над Сожем пройдут торжественные мероприятия по случаю открытия международного регулярного авиарейса Гомель-Рига.Ожидается, что полёты будут осуществляться три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Расписание рейсов составлено таким образом, чтобы пассажиры имели возможность без потерь времени осуществить дальнейший перелет из Риги еще в 33 страны мира. Стоимость билета в одном направлении - 87 долларов, включая сборы аэропортов. Отметим, что первый авиаперелет по маршруту Гомель-Рига состоялся 26 марта.