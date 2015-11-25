Голубой дракон: необычного моллюска нашли в Австралии

Новости Австралии. В Голд Кост найден необычный морской моллюск, похожий на дракона. Glaucus atlanticus, как его уже назвали ученые, питается особым видом медуз – португальскими корабликами.

В то время как эти медузы могут серьезно поранить своим ядом человека, голубому дракончику они абсолютно нестрашны. На самом деле, он и сам может нанести достаточно сильные ожоги кому угодно, сообщает газета The Mirror.

Кайли Питт, эксперт в области морской флоры и фауны университета Квинсленда:

Они на самом деле очень необычны. Драконы питаются медузами, а также двигаются, используя поверхностное натяжение воды. Когда-то я держала одного такого в руках, и он меня не поранил, но я все же не советовала бы другим брать его в руки.

Перевод: Лилия Соломенкова