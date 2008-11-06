Голубое топливо доступно уже всем райцентрам страны

Сегодня газифицировали Березино, на ближайшую перспективу — подключение не менее половины агрогородков Минской области. 50 лет назад было принято постановление о газификации республики. Клавдия Петровна на восьмом десятке будет учиться кашеварить по-новому. Газификация добралась и до родного Березино. Теперь и семья Жешко, и все соседи — в радостном ожидании более комфортной жизни: многие уже даже планируют разобрать печки.

50 лет назад правительство белорусской республики приняло решение о газификации страны. Тем не менее, за 14 последних лет в Беларуси удалось провести голубое топливо в большее количество регионов, нежели за все время существования советского союза. А сегодня газифицировали не просто Березинский район, отныне полностью решен вопрос райцентров.



Сегодня в этом зале те, кто хорошо знает и помнит, как все начиналось. Когда даже в центре столицы дома были на печном отоплении, и каждый километр газопровода был настоящим трудовым подвигом. Сегодня и масштабы в тысячи раз больше, и финансирование с каждым годом только увеличивается. Если в этом году инвестиционная программа - это 31 миллиард белорусских рублей, то в 2009 году она увеличится ещё на четверть.



50 лет — стаж приличный. Самое время — делиться опытом. Чуть более полугода назад было принято решение о белорусском участии в газификации венесуэльских городов, сегодня — газ уже подключили к первым домам. Говорили сегодня не только о достигнутом. На ближайшее будущее — газификация более половины агрогородков Минской области к 2010 году. Ведь круглая дата — это повод не только подводить итоги, но и строить планы. В данном случае — более чем смелые.

