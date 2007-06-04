Под таким девизом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке стартовал уникальный кругосветный пробег, посвященный Всемирному дню окружающей среды. Таким способом инициаторы проекта хотят привлечь внимание к сбору средств на расширение доступа к чистой питьевой воде. В ней нуждается сегодня более 1 млрд. человек.



В пробеге принимают участие 20 спортсменов из 13 стран. Самому молодому из них 26 лет, самому старшему - 60. Каждый день на протяжении трех месяцев участники супермарафона будут пробегать 10 миль. Всего им предстоит преодолеть более 15 тыс. миль, побывав в 16 странах на четырех континентах. Европейская часть пробега "Голубая планета" пройдет по территории Чехии, Польши, Беларуси и России, границу которой участники пересекут 26 июня в Ярцево Смоленской области.