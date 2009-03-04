Прямой эфир

"Голубь мира" прилетит сегодня из Тулы в Могилев

04 марта 2009 08:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Позолоченная фигурка птицы с пальмовой ветвью в клюве появится в белорусском городе не случайно. В ноябре 2008-го исполнилось 10 лет побратимским связям Тулы и Могилева. В нынешнем году такие голуби должны "пролететь" по всему миру – это проект ассоциации ООН "Мэры мира". Статуэток изготовлено 30 – по количеству статей Всеобщей декларации прав человека. Через 4 дня "Голубь мира" отправится из Могилева в один из городов-побратимов областного центра.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
03 марта 2009 17:50

В Минске наградили победителей первого республиканского конкурса "Женщина года"

03 марта 2009 17:49

Обязательную дактилоскопию всех военнообязанных республики нужно закрепить на законодательном уровне

03 марта 2009 17:48

У Беларуси появится собственный космический спутник