"Голубь мира" прилетит сегодня из Тулы в Могилев

Позолоченная фигурка птицы с пальмовой ветвью в клюве появится в белорусском городе не случайно. В ноябре 2008-го исполнилось 10 лет побратимским связям Тулы и Могилева. В нынешнем году такие голуби должны "пролететь" по всему миру – это проект ассоциации ООН "Мэры мира". Статуэток изготовлено 30 – по количеству статей Всеобщей декларации прав человека. Через 4 дня "Голубь мира" отправится из Могилева в один из городов-побратимов областного центра.