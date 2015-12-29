Головная боль и недомогание: сильнейшая магнитная буря обрушится на Землю в новогоднюю ночь

28 декабря ученые зафиксировали вспышку на Солнце, которая может вызвать магнитную бурю в ночь на 1 января. Таковы данные Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им Н.В. Пушкова (ИЗМИРАН).

Вспышка началась в 16.00 и продолжалась более трех часов. По данным ученых, излучение от вспышки доходит до нашей планеты за два-три дня, соответственно выброшенный поток частиц достигнет Земли как раз в новогоднюю ночь.

Ученые предупреждают, что в этот день люди (особенно метеозависимые) могут испытывать легкое недомогание. К слову, почти половина населения Земли ощущает на себе влияние магнитных бурь.

В целом, в 2016 году прогнозируется от 25 до 40 геомагнитных бурь, среди которых 3-7 больших и очень больших.