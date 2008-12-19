Гололед усугубил обстановку на дорогах

Ситуация осложнилась не только на проезжей части, неудобства испытывают и пешеходы. Число обращений граждан с травмами возросло в 3-4 раза. Увеличилось и число ДТП. Так, сегодня утром три машины не поделили трассу в районе Малиновки на Минской кольцевой. В тумане фура не заметила иномарку. Чтобы увернуться от столкновения, легковое авто протаранило дорожное ограждение. Еще один автомобиль вылетел в кювет. Машина перевернулась несколько раз и врезалась в дерево. В результате аварии пострадала женщина. С черепно-мозговой травмой она доставлена в больницу. Остальные участники аварии отделались легкими ушибами.