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Гололед прибавил работы травматологам

19 декабря 2008 11:50
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Количество обращений к медикам возросло в 4 раза. Только за минувшие сутки в Минске травмы получили более ста человек. Треть – госпитализированы.

В основном – дети. Самые типичные повреждения – переломы лодыжек и лучевых костей. Во избежание падений, медики советуют не надевать обувь на резиновой подошве, а модницам – отказаться от "шпилек".

Минусовая температура с дождем буквально в считанные минуты превращают асфальтное покрытие и городские тротуары в каток. На борьбу с гололедом вышли
коммунальные и дорожные службы. На улицы столицы утром уже высыпано около девятисот тонн соли. Проезжую часть чистят в первую очередь. А вот с пешеходными дорожками пока проблемы.

# общество

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