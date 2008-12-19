Гололед прибавил работы травматологам

Количество обращений к медикам возросло в 4 раза. Только за минувшие сутки в Минске травмы получили более ста человек. Треть – госпитализированы.

В основном – дети. Самые типичные повреждения – переломы лодыжек и лучевых костей. Во избежание падений, медики советуют не надевать обувь на резиновой подошве, а модницам – отказаться от "шпилек".

Минусовая температура с дождем буквально в считанные минуты превращают асфальтное покрытие и городские тротуары в каток. На борьбу с гололедом вышли

коммунальные и дорожные службы. На улицы столицы утром уже высыпано около девятисот тонн соли. Проезжую часть чистят в первую очередь. А вот с пешеходными дорожками пока проблемы.