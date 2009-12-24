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Гололед превратил большинство магистралей и городских улиц в огромный каток

24 декабря 2009 06:59
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Минувшей ночью температура несколько раз менялась с минуса на плюс. В результате на дорогах столицы образовались пробки. Весь транспорт двигался с минимальной скоростью.

В Минске на борьбу с гололедом дорожники вывели максимальное количество спецтехники. Машины работают круглосуточно, в районах солью с песком посыпают и тротуары, и проезжую часть.

В авральном режиме работают и госавтоинспекторы. Водителей ГАИ просит не идти на обгон, снижать скорость, подъезжая к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. Тем, кто не поменял летнюю резину на зимнюю, следует воздержаться от поездок. Как сообщили нам в гидрометеоцентре, гололед сохранится и сегодня.

# общество

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