Голодный интерес довел брестских крыс до кабеля диспетчерской связи

Почти 40 лифтов одного из микрорайонов Бреста неожиданно вышли из строя. Крысы прогрызли кабель диспетчерской связи.

Остановка лифтов - вынужденная мера. Сотрудники диспетчерской действовали по инструкции. Жителям брестских многоэтажек по неволе пришлось ходить пешком по лестнице. А на пункт дежурного диспетчера за час поступило более 100 звонков от возмущённых граждан.

Причина ЧП скрывалась в колодце коммуникационных линий. Нашей съемочной группе спуститься туда не разрешили. Но причину аварии продемонстрировали. Обмотка телефонного кабеля на протяжении 25 метров была изгрызена крысами. И это не смотря на то, что провода пропитаны защитными от грызунов средствами.

Специалисты за несколько часов восстановили лифтовое движение. Сейчас главное - избавиться от грызунов. В подвале диспетчерской, где проходят основные коммуникации, их судя по всему, развелось немало.

В первую очередь, спецслужбы проведут повторную дезинфекцию подвалов.

На данном участке - это уже 3 повреждение кабелей крысами за последние 2 месяца. Эпидемиологи обещали взять его на особый контроль - рядом расположен крупный торговый центр, гастроном и кафе. Вероятнее всего нашествие крыс связано с неблагоприятной обстановке на этих объектах.

