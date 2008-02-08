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Голодный интерес довел брестских крыс до кабеля диспетчерской связи

08 февраля 2008 17:38
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Почти 40 лифтов одного из микрорайонов Бреста неожиданно вышли из строя. Крысы прогрызли кабель диспетчерской связи.

Остановка лифтов - вынужденная мера. Сотрудники диспетчерской действовали по инструкции. Жителям брестских многоэтажек по неволе пришлось ходить пешком по лестнице. А на пункт дежурного диспетчера за час поступило более 100  звонков от возмущённых граждан.

Причина ЧП скрывалась в  колодце коммуникационных линий.  Нашей съемочной группе спуститься туда не разрешили. Но причину аварии  продемонстрировали. Обмотка телефонного кабеля на протяжении 25 метров была изгрызена крысами. И это не смотря на то, что провода пропитаны защитными от грызунов средствами.

Специалисты за несколько часов восстановили лифтовое движение. Сейчас главное -  избавиться от грызунов. В подвале диспетчерской, где проходят основные   коммуникации, их судя по всему, развелось немало.
В первую очередь, спецслужбы проведут повторную дезинфекцию подвалов.

На данном участке - это уже 3 повреждение кабелей крысами за последние 2 месяца. Эпидемиологи обещали взять его на особый контроль - рядом расположен крупный торговый центр, гастроном и  кафе. Вероятнее всего нашествие крыс связано с неблагоприятной обстановке на этих объектах. 

# общество

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