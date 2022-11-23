Голод может коснуться каждого. Почему для государства важна продовольственная безопасность?

Алена Дзиодзина, психолог:

Еще один необходимый вид безопасности для страны – продовольственная. Влияние этой плоскости на основы нашей спокойной и мирной жизни едва ли можно переоценить. И чтобы четко проследить эту линию, достаточно лишь представить, что в перспективе будет, если вдруг государства коснется голод. В данном случае способность произвести свое – это вклад в независимость. Ведь дефицит продовольствия в перспективе обостряет в людях вопрос выживания, не оставляя прав на какой-либо выбор. Физическая потребность в еде делает этот народ уязвимым и абсолютно зависимым, если их страна совсем не готова прокормить людей на базе собственных внутренних сил.

Например, когда хотят повлиять на власть из другой страны, направляют очередной пакет санкций. При условии, что на фоне торгово-рыночных отношений там перестали производить свое, санкционная политика открывает возможность взять то государство за горло. Не оставляя его властям и народу пространства для любого другого, но своего уникального выбора. Логика тут проста: проголодаются – подчинятся. Если бы (снова теоретически) у нас не было ничего своего, то прекращение каких-то поставок сработало бы, например, как болевой прием, и с легкостью решило вопросы влияния посторонних людей в Беларуси. Исключительно в их интересах и, скорее всего, что с ущербом для наших внутренних. Когда страна или человек опираются на чужие ресурсы, всегда есть риск оставить в зародыше свои персональные. Несмотря на то, что могли бы сделать и сами. Не хуже или даже на более высоком уровне. Подобного рода зависимость и объясняет тот парадокс, что в других западных странах готовы поступать с ущербом себе, пытаясь шатать нашу жизнь в Беларуси.