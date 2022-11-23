Голод может коснуться каждого. Почему для государства важна продовольственная безопасность?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о нашем человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Еще один необходимый вид безопасности для страны – продовольственная. Влияние этой плоскости на основы нашей спокойной и мирной жизни едва ли можно переоценить. И чтобы четко проследить эту линию, достаточно лишь представить, что в перспективе будет, если вдруг государства коснется голод. В данном случае способность произвести свое – это вклад в независимость. Ведь дефицит продовольствия в перспективе обостряет в людях вопрос выживания, не оставляя прав на какой-либо выбор. Физическая потребность в еде делает этот народ уязвимым и абсолютно зависимым, если их страна совсем не готова прокормить людей на базе собственных внутренних сил.
Например, когда хотят повлиять на власть из другой страны, направляют очередной пакет санкций. При условии, что на фоне торгово-рыночных отношений там перестали производить свое, санкционная политика открывает возможность взять то государство за горло. Не оставляя его властям и народу пространства для любого другого, но своего уникального выбора. Логика тут проста: проголодаются – подчинятся. Если бы (снова теоретически) у нас не было ничего своего, то прекращение каких-то поставок сработало бы, например, как болевой прием, и с легкостью решило вопросы влияния посторонних людей в Беларуси. Исключительно в их интересах и, скорее всего, что с ущербом для наших внутренних. Когда страна или человек опираются на чужие ресурсы, всегда есть риск оставить в зародыше свои персональные. Несмотря на то, что могли бы сделать и сами. Не хуже или даже на более высоком уровне. Подобного рода зависимость и объясняет тот парадокс, что в других западных странах готовы поступать с ущербом себе, пытаясь шатать нашу жизнь в Беларуси.
Алена Дзиодзина:
Возможно, там предпочли бы говорить и относиться к нам по-другому, но иначе не могут… Они превратились в чужой рынок сбыта, в них почти нет ничего своего. Слишком мало основ, чтобы в мире зазвучал их персональный голос. Слишком мало основ, чтобы мы этот голос услышали. Так происходит, когда страна отвыкает производить хотя бы минимально необходимое, ориентируясь лишь на то, что они покупают, а им продают. Имея в виду закономерный исход для подобного рода политики, Президент, награждая аграриев, с благодарностью подчеркнул, как многое с их стороны было сделано. С позиции безопасности и свободы людей в Беларуси. За счет того, что представители аграрного комплекса занимались своим делом на совесть. Ведь их добросовестный труд стал основой того, что, находясь в современных условиях санкций, мы все равно сохраняем свою независимость. Прокладываем наш уникальный путь, опираясь на свои ресурсы, рынок и производство. Наш белорусский продукт уважают и узнают.
На фоне того, как страны с демократическим строем попались в ловушку. Где, с одной стороны, вероятно, казалось, что купить у других – гораздо быстрее и проще. А предоставить площадку чужой, посторонней торговле, более выгодно. Но иллюзорная простота погрузила те страны в рабство. Это еще один удивительный парадокс, где государственный строй как бы предполагает особую степень свободы. Но когда человек не способен сделать что-нибудь сам, он попадает в зависимость желаний и настроения тех, кто это умеет делать.