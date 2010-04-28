Голливуд спасен

Хотя самой фабрике звезд пока ничего не угрожает, в опасности оказалась ее главная гордость – огромная белая надпись. Прежние владельцы земли, где возведены гигантские буквы, собирались построить здесь фешенебельные коттеджи.Откупиться от своей идеи они решили сначала суммой в 40 миллионов долларов, но потом снизили ее до 12,5. «Звездным» энтузиастам удалось в срок собрать необходимую сумму. На защиту символа бросилась чуть ли не вся Американская киноакадемия. Однако спасти знаменитый холм было суждено «Плэйбою». Последний взнос внес издатель эротического журнала Хью Хефнер.