Голландские и белорусские учёные пересчитали летучих мышей в Бресте

Летучие мыши давно облюбовали окрестности Бреста для зимовки.

Причём, в фортах Брестской крепости обитает одна из самых больших мышиных колоний в Европе. Здесь можно увидеть даже очень редких представителей этого вида рукокрылых.

В форты Брестской крепости голландские ученые спускаются впервые. Вооружившись фонариками и мощными оптическими аппаратами, они идут сюда, чтобы переписать летучих мышей. Уже несколько лет подряд пещерам в горах рукокрылые предпочитают военные укрепсооружения. Здесь большая влажность и постоянная температура — около +5. Ученые особо охраняют эти места. Теперь здесь заказник «Барбастелла».

С помощью строительного материала здесь ученые создали для летучих мышей что-то вроде естественных гор. И кто бы мог подумать, что здесь, за шифером, зимует около 1000 мышей.

Мария Демьянчик, старший преподаватель кафедры зоологии и генетики Брестского государственного университета:

Если бы здесь ничего не было, они бы сидели на голой стене. Со временем гроздь может не удержаться. К тому же, любой хищник может напасть на мышей.

Эрик Йонсон таких условий проживания рукокрылых и такого многообразия постояльцев точно не видел. Впрочем, как и такого разнообразия постояльцев. Самого крупного представителя — кажуна европейского — видел разве что в энциклопедии.

Эрик Йонсон, исследователь по безопасности обитания летучих мышей (Голландия):

У нас в Голландии, если спуститься в подвалы, можно найти 20-30 летучих мышей, в лучшем случае 100. Здесь же уникальное место. Много редких видов.

Подсчитать всех обитателей этих мест практически невозможно, но и приблизительные данные переписи впечатляют — более 5 тысяч летучих мышей. В окрестностях Бреста зимует одна из самых больших колоний в Европе.

Франц Боймас, исследователь по безопасности обитания летучих мышей (Голландия):

Нам было интересно посмотреть, в каких условиях в Беларуси обитают летучие мыши. К тому же, любопытно их видовое разнообразие. Это фантастический объект. Это самый большой заказник и он очень хорошо охраняется.

Белорусских ученых слова коллег радуют. Сам заказник не раз подвергался набегам вандалов. А вот в Голландии летучие мыши под охраной государства. Вреда людям летучие мыши не приносят, зато спасают от насекомых.

Анастасия Корниенко, Андрей Щерба, Брест, телекомпания СТВ.