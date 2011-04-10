Годовщина авиакатастрофы польского правительственного лайнера под Смоленском. В Польше и России проходят траурные мероприятия

Ровно год назад разбился самолет ТУ-154, на борту которого находился польский президент Лех Качиньский с супругой и члены официальной делегации. Все 96 человек погибли.

Траурная церемония началась в Варшаве в 10:41 по московскому времени – в тот момент, когда и произошла катастрофа. Во всей стране прошла минута молчания. В разных городах звучали сирены и звонили колокола на костелах.

Также памятные мероприятия состоялись в Смоленске. К месту падения самолета, недалеко от аэродрома «Северный» были возложены тысячи красных и белых гвоздик, символизирующих цвета польского флага. В память о жертвах авиакатастрофы Папа римский Бенедикт 16 прочел молитву, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Годовщина авиакатастрофы польского правительственного лайнера под Смоленском

Лех Качиньский, катастрофа ТУ-154 в Смоленске, выборы в Польше