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Годовщина авиакатастрофы польского правительственного лайнера под Смоленском. В Польше и России проходят траурные мероприятия

10 апреля 2011 14:03
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Ровно год назад разбился самолет ТУ-154, на борту которого находился польский президент Лех Качиньский с супругой и члены официальной делегации. Все 96 человек погибли.

Траурная церемония началась в Варшаве в 10:41 по московскому времени – в тот момент, когда и произошла катастрофа. Во всей стране прошла минута молчания. В разных городах звучали сирены и звонили колокола на костелах.

Также памятные мероприятия состоялись в Смоленске. К месту падения самолета, недалеко от аэродрома «Северный» были возложены тысячи красных и белых гвоздик, символизирующих цвета польского флага. В память о жертвах авиакатастрофы Папа римский Бенедикт 16 прочел молитву, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Годовщина авиакатастрофы под Смоленском

Годовщина авиакатастрофы под Смоленском

Годовщина авиакатастрофы под Смоленском

Годовщина авиакатастрофы под Смоленском

Годовщина авиакатастрофы под Смоленском

Годовщина авиакатастрофы под Смоленском

Годовщина авиакатастрофы под Смоленском

Годовщина авиакатастрофы под Смоленском

Годовщина авиакатастрофы под Смоленском

Годовщина авиакатастрофы польского правительственного лайнера под Смоленском

Лех Качиньский, катастрофа ТУ-154 в Смоленске, выборы в Польше

# общество # Фотофакт

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