Годовщина авиакатастрофы польского правительственного лайнера под Смоленском

Более 100 родственников погибших во главе с первой леди Польши Анной Комаровской побывали на аэродроме «Северный» и в мемориальном комплексе «Катынь».

Траурные мероприятия начались на месте крушения самолета. На аэродроме «Северный» печальную атмосферу создает сама погода. Мокрый снег и дождь. Кажется, будто вместе со скорбящими плачут небеса.

Год назад, 10 апреля, здесь разбился польский президентский лайнер. Никто из находившихся на борту не выжил. Среди погибших – высшее руководство республики и президент Польши Лех Качиньский.

Трагедия унесла 96 жизней, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Столько же лампад зажглись у памятного камня. Жертв авиакатастрофы вспомнили поименно. Из зажженных свечей на специальном помосте выложили крест.

На траурную церемонию прилетели более 100 родственников погибших. С ними – священники, военные, врачи и психологи. Делегацию паломников возглавила первая леди Польши Анна Комаровская.

Спустя год после катастрофы Варшава и Москва все еще ведут расследование причин аварии.

Иоанна Бигожевска, дочь погибшего в авиакатастрофе полковника Збигнева Дебски:

Очень много было причин, которые привели к катастрофе. Поэтому нельзя обвинять только польскую сторону, российскую или самих же пилотов. По-моему, это была комбинация несчастливых факторов. И, возможно, организация всего визита и полета была беспорядочной, без хорошей подготовки.

Возможно, объективные факторы, такие как погода, сыграли роль в катастрофе. Тяжело как-то комментировать решение пилотов. Может быть, они приняли ошибочное решение из-за того, что находились под давлением руководства.

После общего молебна и возложения венков делегация посетила мемориал «Катынь». Там прошло траурное богослужение в память о польских офицерах, расстрелянных 71 год назад.

Почтить память жертв политических репрессий в Катыни летела в день трагедии почти год назад и польская делегация, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Многие рассчитывали, что эта поездка станет новым этапом сближения России и Польши.

Ева Кохановска, вдова омбудсмена Януша Кохановски:

Значение, цель той поездки заключались в нормализации отношений. Как раз перед отбытием мужа в Катынь, он доверился мне, сказал, что несчастье в Катыни было трагическим эпизодом для обеих наций: и для польской, и для русской. И с этой поездки они собирались строить новые отношения.

В день авиакатастрофы, 11 апреля, основные траурные мероприятия пройдут в Польше. Сюда же, к месту крушения лайнера, венки и цветы понесут этнические поляки, проживающие в России, местные власти и просто неравнодушные к трагедии люди.