Годовое противостояние – от женщин в белом до террористов и заговорщиков. Анонс четвёртой серии проекта «2020»

Новости Беларуси. 6 августа телезрители увидели третью серию, которая повествует о том, что происходило в первую неделю после президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И после этих кадров можно уверенно утверждать: тема применения насилия против якобы мирных протестующих полностью закрыта. Впервые были показаны кадры того, что происходило в известном изоляторе на Окрестина в те дни. Все инсинуации оказались фейками. Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?

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