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Годовое противостояние – от женщин в белом до террористов и заговорщиков. Анонс четвёртой серии проекта «2020»

06 августа 2021 17:45
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Новости Беларуси. 6 августа телезрители увидели третью серию, которая повествует о том, что происходило в первую неделю после президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Годовое противостояние – от женщин в белом до террористов и заговорщиков. Анонс четвёртой серии проекта «2020»-1

И после этих кадров можно уверенно утверждать: тема применения насилия против якобы мирных протестующих полностью закрыта. Впервые были показаны кадры того, что происходило в известном изоляторе на Окрестина в те дни. Все инсинуации оказались фейками.

Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?

Годовое противостояние – от женщин в белом до террористов и заговорщиков. Анонс четвёртой серии проекта «2020»-4

Для тех, кто не успел посмотреть, фильм покажут наши коллеги с Белтелерадиокомпании. Включайте канал «Беларусь 1» сразу после «Панорамы» в 21:45.

Годовое противостояние – от женщин в белом до террористов и заговорщиков. Анонс четвёртой серии проекта «2020»-7

Ну а завтра, 7 августа, четвертая серия. Противостояние. Авторы проследят историю борьбы Беларуси за свою независимость, которая продлилась целый год. Не пропустите четвертую серию проекта «2020».

# Национальная безопасность # общество # Фотофакт

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