Год качества-2010

Понятие «качества» приобретает глобальный смысл: от качества товаров и услуг до качества жизни в целом.

Качество, Quality (англ.), Qualität (нем), Contrôle qualité (франц.): в Белгосуниверситете о качестве белорусского высшего образования говорят на пяти десятках языков. Белорусская высшая школа держит марку, потому так востребованы лекции в наших университетах среди иностранных студентов.

Вадим Резников, заместитель начальника управления международных связей Белгосуниверситета:

В настоящее время учатся около 1700 иностранных граждан, большинство из них из стран дальнего зарубежья, около 560 человек из стран СНГ и ближнего зарубежья.

Качество как знак отличия: наши вузы отличает следование классическим традициям и одновременно — современным образовательным технологиям. Шестикурсника Пратика в Беларусь привела мечта стать врачом. Он родом из индийского Мумбая. Про витебский медицинский университет узнал по интернету. На родину Пратик вернется высококвалифицированным акушером-гинекологом.

Для Беларуси понятие «качества» давно возведено в ранг государственных приоритетов. Ежегодно присуждается Премия Правительства за достижения в области качества. Причем оцениваются не только товары, но и услуги. Очереди в БРТИ, также как и само название этого ведомства (теперь это Агентство по госрегистрации и кадастру) канули в Лету. Когда-то самая забюрократизированная структура, сегодня предоставляет качественные услуги по принципу одного окна. В дополнение к которому — приятная расслабляющая атмосфера в холле и мягкие кресла.

Алексей Козел, начальник отдела регистра РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»:

Существует возможность, обратившись к нам с минимальным количеством документов, решить свой вопрос. Мы запросим необходимые документы, при наличии ошибок в представленных документах, мы предпримем меры для того, чтобы их исправить. Сделаем всё возможное для того, чтобы положительно решить вопрос человека.

Качество жизни на селе впервые за последние годы стало уверенно приближаться к городским стандартам. Это коснулось как внешней атрибутики — благоустройства, так и появившейся возможности работать в деревне. Вообще, понятие «агрогородок» — родом из Беларуси, и теперь ещё и предмет зависти и подражания для стран-соседей на постсоветском пространстве.

За пять лет поселок на Витебщине превратился в образцовый агрогородок «Новка». Обновилось здесь почти все. Школа, клуб, дом культуры, больница, стадион, спорткомплекс, магазины, банк, новостройки. Развитую социальную инфраструктуру дополняет успешное сельскохозяйственное производство. Большинство жителей работает в теплицах или на ферме предприятия «Рудаково» — явного лидера в районе.

Только качественный маркетинг помог качественной белорусской продукции увидеть мир. Кризис подтолкнул и развил экспортный потенциал там, где раньше работали по старинке – хоть и качественный товар производили, но исключительно на внутреннего потребителя.

Сергей Жарский, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «ГродноАзот»:

Хотя условия тяжелейшие, особенно в этом месяце, — морозы, замерзали грузы, в портах скапливалось по 700 вагонов, посылали людей в командировки. Но мы вышли на такие экзотические рынки как Гватемала, Никарагуа, Эквадор, Того. В Австралию наше жидкое удобрение впервые за всю историю доплыло.

2010 год в Беларуси объявлен Годом качества. Причем в глобальном смысле: от качества товаров и услуг до качества жизни в целом. В мировой социологии есть такой критерий – индекс развития человеческого потенциала. Организация Объединенных наций руководствуется им, чтобы оценить качество жизни населения страны. Беларусь заняла 64-е место в списке из 177 государств, уверенно закрепившись в группе стран с высоким уровнем индекса развития человеческого потенциала.