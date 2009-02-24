Год Беларуси открывается в российской столице

Сегодня в Москве грандиозный гала-концерт мастеров искусств нашей страны. На сцену академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко выйдут известные танцевальные коллективы, солисты оперы и балета, ансамбли "Сябры" и "Песняры", Ирина Дорофеева и победители детского конкурса песни «Евровидение». В рамках года пройдут дни культуры, экономики, образования, средств массовой информации, дни областей нашей республики и города Минска. Особое внимание – 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Состоятся встречи с ветеранами, будут организованы поезда памяти и другие акции. Завершится Год Беларуси в российской столице 24 ноября Форумом делового сотрудничества.