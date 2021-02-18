Прямой эфир

Гнездо устроили в теплице, кормили с рук. Маленький аистёнок стал необычным питомцем в семье под Молодечно

18 февраля 2021 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Молодечненском районе семья Чернявских взяла к себе аиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Гнездо устроили в теплице, кормили с рук. Маленький аистёнок стал необычным питомцем в семье под Молодечно-1

Птенца спасли еще летом, но осенью он не улетел со стаей, решил остаться. Теперь Малыш – так назвали птицу – хозяин дома. Гуляет по комнатам и даже пробует охотиться на рыбок в аквариуме.

Подробности в материале Анастасии Кончиц.

Гнездо устроили в теплице, кормили с рук. Маленький аистёнок стал необычным питомцем в семье под Молодечно-4

Аистенка семье Чернявских в их агроусадьбу привез таксист. И сразу признался, что такой необычный пассажир у него впервые. Птенец был очень маленький и напуганный: помещался в кастрюлю и все время пищал. Поэтому Чернявские сразу решили: что-то нужно делать. Гнездо устроили в теплице, кормили с рук: мелко нарезали рыбу и давали по кусочку. Даже имя дали – Малыш.

Гнездо устроили в теплице, кормили с рук. Маленький аистёнок стал необычным питомцем в семье под Молодечно-7

Подробности смотрите в нашем видеоматериале.

# Животные # общество # Анастасия Кончиц # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сам мелет муку и добавляет мёд вместо сахара. Белорус рассказал, как печёт домашний хлеб
18 февраля 2021 13:51

Сам мелет муку и добавляет мёд вместо сахара. Белорус рассказал, как печёт домашний хлеб

К службе 115 планируют подключить ещё ряд предприятий. Каких именно?
18 февраля 2021 13:43

К службе 115 планируют подключить ещё ряд предприятий. Каких именно?

«Порадовали белорусские издательства». Что думают посетители Международной книжной выставки в Минске?
18 февраля 2021 13:32

«Порадовали белорусские издательства». Что думают посетители Международной книжной выставки в Минске?