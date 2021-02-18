Гнездо устроили в теплице, кормили с рук. Маленький аистёнок стал необычным питомцем в семье под Молодечно

Птенца спасли еще летом, но осенью он не улетел со стаей, решил остаться. Теперь Малыш – так назвали птицу – хозяин дома. Гуляет по комнатам и даже пробует охотиться на рыбок в аквариуме.

Аистенка семье Чернявских в их агроусадьбу привез таксист. И сразу признался, что такой необычный пассажир у него впервые. Птенец был очень маленький и напуганный: помещался в кастрюлю и все время пищал. Поэтому Чернявские сразу решили: что-то нужно делать. Гнездо устроили в теплице, кормили с рук: мелко нарезали рыбу и давали по кусочку. Даже имя дали – Малыш.