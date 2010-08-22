Глобальное потепление: теория или реальность?

Три тысячи метров над уровнем моря — самая высокой точка острова Бали, вершина «Великой горы». В переводе на туземский язык — «Гунунг Агунг». Для местных жителей — это центр мира и дом отдыха для богов. Если нарушать их законы — быть беде.

Он спал долгих 120 лет, а в 1963 году проснулся. После мощного извержения вулкана в атмосферу поднялись миллионы тонн пыли и газа. А измерения показали: средняя температура на острове повысилась на 5 градусов.

Эхо вулкана почувствовали и жители всей планеты. Местами похолодало, а кое-где потеплело на полградуса. Но тогда на это мало кто обратил внимание.

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Предсказывать погоду на ближайшее будущее климатолог Владимир Логинов не берется: вероятность таких прогнозов невелика. Другое дело — заглянуть лет на 50 или 100 вперед. Но сегодня он решил оглянуться. Сценарий нынешнего лета напомнил ему 72-й год.

Владимир Логинов, доктор географических наук, профессор:

Аномальные температуры тогда были приблизительно такими же, как в этом году, ну чуть-чуть меньше. Но тогда никто не говорил о потеплении климата, связанного с парниковыми газами.

Такие капризы погоды будоражат мысли ученых. И если раньше искали причины, сегодня пытаются предсказать их следствия. Учет климатических изменений с оценкой выбросов парниковых газов специалисты описали в стратегическом прогнозе экологического развития. Документ отправили на рассмотрение в Совет министров. К долгосрочному изменению климата нужно готовиться заблаговременно.

Мария Герменчук, директор департамента по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Увеличение количества засух — почвенной, атмосферной, а также количества осадков. Это все признаки изменения климата, но не надо говорить о том, что это повлечет изменения в ближайшие десятилетия.

Опасные явления в Беларуси стали случаться чаще: сегодня их от 8 до 30 в год — шквалистые ветры, ураганы и злые туманы. Если дожди — то сильные, если заморозки — то ранние.

Точность белорусских прогнозов — 97%. Самый оптимальный — на три дня вперед. Если синоптик предсказал на 2 градуса больше — прогноз считают не оправдавшимся. Погода в небе меняется быстро. Любое атмосферное возмущение может привести к изменению формы самого процесса. Кстати, аномальную жару в июле тоже предсказывали. Но не думали, что она продлится так долго и напомнит битву титанов. В северном полушарии антициклон с высоким давлением захватил африканский воздух и направился на восток Европы. И туда же с Гренландии двинулись холодные массы арктических широт.

Анатолий Полищук, начальник Республиканского гидрометеорологического центра:

И вот он подошел сюда, а здесь высокое давление — низкое просто не могло пробиться. И все это происходило над территорией Беларуси — столкновение воздушных масс. У нас фронт двигался то от Гродно к Гомелю, Могилеву, то наоборот.

О потеплении в глобальном масштабе начали говорить с 1989 года, когда заметили, что средняя температура изменилась на 1 градус. Причем перегрев зимних месяцев почувствовали не в теплом Бресте, а в холодном Витебске. Некоторые ученые заговорили о появлении новой, четвертой климатической зоны в республике. Но если этот факт еще требует доказательств, то в смещении трех существующих никто даже не сомневается.

Владимир Логинов, доктор географических наук, профессор:

Сейчас существенно уменьшилась площадь северной зоны, увеличилась площадь южной агроклиматической зоны. Растения с севера Украины перекочевали на нашу территорию.

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Тропическую жару на этой неделе в прямом смысле сдул грозовой фронт. А вместе со зноем улетели крыши домов, вековые деревья и настроения.

Больше всех перемену погоды прочувствовали жители Минской области, а в Могилевской — разве что пассажиры. Движение поездов здесь застыло на полтора часа. Из-за разгула стихии без света остались 500 населенных пунктов.

Чтобы повредить биг-борды, автомобили и даже киоски, урагану в центре Минска понадобилось всего 7 минут. Местами на один квадратный метр выливалось по 6 литров воды. Любопытно, что обсерваторию, где находится метеостанция, дождь обошел стороной.

Точечное выпадение осадков специалисты объясняют перепадом высот. Именно поэтому на востоке страны дожди льют как из ведра чаще, чем на западе. Современные технологии, конечно, позволяют предупреждать и прогнозировать ситуацию, но локальность осадков в городе сегодня почти непредсказуема.

Мария Герменчук, директор департамента по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Высокие, низкие дома, наличие деревьев, скверов создает определенный микроклимат, который способствует рассеиванию грозовых туч и облаков либо конденсации и выпадению осадков в отдельных точках.

За 200 лет метеонаблюдений наши специалисты подметили: погоду делает солнце. Мощный аккумулятор ежедневно испаряет с территории Беларуси столько воды, сколько в озере Нарочь. И пролиться она может в совершенно неожиданном месте. Определить вероятность таких процессов не поможет ни техника синоптиков, ни народные приметы.

По словам специалистов, значимых изменений в белорусской погоде пока нет, есть лишь тенденции. Понять их важнее, чем дать точный прогноз на неделю. Чтобы знать, что будет, например, с сельским хозяйством, если температура увеличится на 2 градуса или наоборот. Что хорошо для кукурузы и сои, плохо для льна и картофеля. Изменения погоды отражаются на всей экономике: для одних отраслей это выгодно, для других — убыточно.

Владимир Логинов, доктор географических наук, профессор:

Если процессы будут развиваться так, как сейчас, то через 25-30 лет мы будем иметь повышение среднегодовой температуры еще на 1 градус.

Пять месяцев назад, похоже, кто-то снова расстроил богов. На сей раз проснулся небезызвестный вулкан в Исландии. И если до сих пор он пугал европейцев гигантским облаком пыли, вслед за ним совершенно не исключена активность в сторону глобального потепления.

Андрей Авдеев, Игорь Пучков и Андрей Сержантов на неделе убедились, что у природы хоть и нет плохой погоды, но бывает неважное настроение.