Изменение климата привело к резкому таянию горных ледников.С начала XXI века толщина льда в среднем ежегодно сокращалась на 60 см. в водном эквиваленте. Средняя скорость таяния ледников за последние пять лет более чем в полтора раза выше, чем в 90-е, и в три раза, чем в 80-е годы прошлого столетия. Такие данные приводятся в докладе Всемирной службы ледникового мониторинга. Эксперты научно подтвердили: мировое глобальное потепление - результат человеческой деятельности.