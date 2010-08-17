Глобальная система видеонаблюдения поможет сократить статистику чрезвычайных происшествий

Причем эта работа должна вестись поэтапно и включать в себя реализацию конкретных инвестпроектов. Два из них уже в стадии проработки. Александр Лукашенко также потребовал определить ответственных за координацию системы мониторинга общественной безопасности.
Александр Лукашенко:
Одна из острых проблем, характерных для всех регионов страны, — это аварийность на дорогах, гибель и травматизм людей из-за нарушения правил дорожного движения. В ее решении должен быть комплексный подход, нацеленный как на улучшение технического состояния транспорта, дорог, так и на ужесточение контроля за нарушителями правопорядка и скоростного режима. Сокращению уровня аварийности должно способствовать формирование единой системы видеонаблюдения с фиксацией нарушений и последующим наказанием нарушителей.