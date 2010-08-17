Глобальная система видеонаблюдения поможет сократить статистику чрезвычайных происшествий

Об этом на совещании по созданию системы мониторинга общественной безопасности заявил Александр Лукашенко. Президент считает, что специалисты должны иметь более оперативную информацию для того, чтобы принимать меры по снижению количества ДТП, нарушений правопорядка или каких-либо других негативных фактов.

Причем эта работа должна вестись поэтапно и включать в себя реализацию конкретных инвестпроектов. Два из них уже в стадии проработки. Александр Лукашенко также потребовал определить ответственных за координацию системы мониторинга общественной безопасности.

Александр Лукашенко:

Одна из острых проблем, характерных для всех регионов страны, — это аварийность на дорогах, гибель и травматизм людей из-за нарушения правил дорожного движения. В ее решении должен быть комплексный подход, нацеленный как на улучшение технического состояния транспорта, дорог, так и на ужесточение контроля за нарушителями правопорядка и скоростного режима. Сокращению уровня аварийности должно способствовать формирование единой системы видеонаблюдения с фиксацией нарушений и последующим наказанием нарушителей.