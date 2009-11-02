Глен Хэнлон решил покинуть пост главного тренера сборной Беларуси по хоккею

Как информирует официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь, сегодня утром Хэнлон в приватной беседе с председателем ФХРБ Владимиром Наумовым заявил о прекращении сотрудничества с нашей командой. Такое решение канадец мотивировал своим морально-психологическим состоянием.

«После долгих и обстоятельных раздумий я пришел к выводу, что для команды и ее результатов будет лучше, если я все же уйду. Хочу отдельно поблагодарить Владимира Владимировича за совместную работу и предоставленную возможность возглавлять белорусскую сборную на протяжении нескольких лет. Также хочу сказать спасибо сотрудникам федерации, хоккеистам, журналистам и болельщикам за поддержку национальной команды. Я верю в будущее белорусского хоккея и искренне желаю удачи вашей команде на Олимпиаде и чемпионате мира», - прокомментировал Хэнлон свою отставку.

Имя специалиста, который возглавит белорусскую сборную на Кубке Полесья, будет объявлено в самое ближайшее время, передает БЕЛТА.

Напомним, что Глен Хэнлон 20 октября был отправлен в отставку с поста наставника минского «Динамо» после домашнего поражения от хабаровского «Амура» (1:4). Вместе с Гленом Хэнлоном из минского «Динамо» уволены заместитель гендиректора по хоккейным операциям Шон Симпсон, а также ассистенты Дэйв Льюис и Владимир Цыплаков. Тренер вратарей Микаэль Ленер и специалист по физподготовке Гарнет Браун продолжат работу, будут помогать новому главкому Александру Андриевскому, который на протяжении последних полутора лет являлся наставником «Гомеля».

Но в то же время председатель ФХРБ Владимир Наумов попросил Хэнлона остаться во главе национальной сборной. Канадец взял время на раздумье и 22 октября дал свое согласие, начав подготовку к Кубку Полесья, который пройдет 5-8 ноября в Бобруйске и Жлобине. Однако сегодня все же решил отказаться от работы в Беларуси.

Глен Хэнлон возглавлял сборную Беларуси на чемпионатах мира в 2005, 2006 и 2009 годах. Под его началом белорусская дружина заняла шестое место на ЧМ-2006 в Риге, что стало лучшим результатом нашей команды на мировых первенствах. Глен Хэнлон признавался тренером года в Беларуси в 2006 и 2009 годах.