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Главы всех католических епархий страны собрались на молитвенную встречу

04 августа 2009 11:14
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Она прошла в Костёле святых Симона и Елены в Минске и была приурочена ко дню святого Иоанна Марии Виенея – этот святой считается защитником всех священников. А 2009 год объявлен Папой Римским Бенедиктом 16-м годом священства. Отсюда столь большой интерес верующих к сегодняшней службе. Кроме совместной молитвы ксёндзы обсудили и актуальные для костела вопросы. В частности, роль священника в воспитании духовности и моральные ценности молодежи.
# общество

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