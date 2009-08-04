Главы всех католических епархий страны собрались на молитвенную встречу

Она прошла в Костёле святых Симона и Елены в Минске и была приурочена ко дню святого Иоанна Марии Виенея – этот святой считается защитником всех священников. А 2009 год объявлен Папой Римским Бенедиктом 16-м годом священства. Отсюда столь большой интерес верующих к сегодняшней службе. Кроме совместной молитвы ксёндзы обсудили и актуальные для костела вопросы. В частности, роль священника в воспитании духовности и моральные ценности молодежи.