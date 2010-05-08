Главы государств ОДКБ призывают к возвращению в правовое русло жизни в Кыргызстане

А народу этой страны нужно оказать гуманитарную помощь. Об этом говорится в совместном заявлении президентов Армении, Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана, принятом по окончании неформальной встречи в подмосковной резиденции «Горки». Здесь же проходит встреча глав государств – участников СНГ.



Президент Беларуси - с двухдневным рабочим визитов в Москве. Сегодня утром белорусский лидер со своими коллегами - президентами Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем открыли в Александровском саду Памятный знак в честь городов воинской славы.