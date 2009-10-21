Главный тренер «Рубина» посвятил сенсационную победу над «Барселоной» болельщикам казанского клуба

«Мы не ожидали, что сможем выиграть», — признался наставник чемпионов России после триумфа на «Ноу Камп».

— Мы просто готовились продемонстрировать хорошую игру. Выбрали тактику – постоянно контратаковать. И, слава Богу, нам удалось сделать это, добиться победы. Этот праздник для наших болельщиков, они его заслужили, — сказал Курбан Бердыев.

На вопрос, кто же отличился в столь сложном поединке с лучшим клубом континента, Бердыев заявил, что не хотел бы оценивать игру отдельных футболистов. «Победу заслужила вся команда, она продемонстрировала боевой настрой», — заключил он.

Тем времени в стане поверженных чемпионов царят реваншистские настроения, игроки «Барселоны», явно недооценившие соперника, грозят исправить свою ошибку в предстоящем гостевом матче.

Так, полузащитник «Барсы» Хави прямо заявил, что российский клуб не заслужил три очка — ему просто очень повезло, пишет NEWSru.com.

«Рубин» всю игру провел на своей половине поля, почти не помышляя об атаке, — отметил он. – Тяжело играть против таких команд. Сопернику сопутствовала удача — они забили гол с 30 метров, а потом совершенно неожиданно поразили наши ворота в контратаке. Тогда как «Барселона» нагнетала давление всю игру и имела множество голевых моментов. Думаю, победа «Рубина» несправедлива. Теперь нам надо реабилитироваться в ответной игре в России. И мы сделаем все возможное, чтобы победить».