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  • Главный терапевт комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Филиппова ответила на вопросы минчан в ходе прямой телефонной линии

Главный терапевт комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Филиппова ответила на вопросы минчан в ходе прямой телефонной линии

19 декабря 2011 18:48
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Новости Беларуси, Минск. К каким специалистам стоит обратиться в случае недомогания и где получить совет по профилактике болезни? На вопросы минчан отвечал главный терапевт комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Консультация по телефону длилась два часа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Филиппова, главный терапевт комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Касаются вопросы порядка оказания консультативной помощи, к кому можно обратиться с теми или иными проблемами, симптомами, к каким специалистам. Вопросы доступности консультативной помощи у различных специалистов. К каким специалистам обращаться в случае недомогания, головной боли, повышенного давления, неврологической симптоматики и так далее.

# общество

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