Главный терапевт комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Филиппова ответила на вопросы минчан в ходе прямой телефонной линии

Консультация по телефону длилась два часа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Елена Филиппова, главный терапевт комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Касаются вопросы порядка оказания консультативной помощи, к кому можно обратиться с теми или иными проблемами, симптомами, к каким специалистам. Вопросы доступности консультативной помощи у различных специалистов. К каким специалистам обращаться в случае недомогания, головной боли, повышенного давления, неврологической симптоматики и так далее.