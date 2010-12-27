Главный российский Дед Мороз из Великого Устюга гостит в Минске

В культурно-деловом центре «Дом Москвы» сказочный гость принял участие в новогоднем празднике.

Елка мэра Москвы — благотворительное мероприятие для воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей. В торжестве участвовали также представители Мингорисполкома и правительства Москвы. После праздничного концерта прошел новогодний бал.

Дед Мороз (Россия):

Самое желанное для меня — это когда дети желают здоровья своим родным, близким друзьям, знакомым. Когда они желают счастья и мира на всей земле. Естественно, я исполняю все желания, несмотря на то, нравятся они мне или нет. Непослушным девочкам дарю пистолетики, а мальчикам — куклы. Но такое редко бывает.