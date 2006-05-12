Главный приоритет в решении демографического вопроса - строительство жилья

Президент Республики Беларусь 12 мая совершил рабочую поездку в Могилевскую область. Александр Лукашенко ознакомился с завершением весенне-полевых работ, социально-экономическим развитием региона, реализацией государственной программы возрождения и развития села, благоустройством агрогородков. Президент посетил ОАО <Агрокомбинат <Восход> Могилевского района. На примере этого хозяйства глава государства ознакомился с внедрением передовых технологий в животноводстве. Это сельхозпредприятие - один из 60 флагманов агропромышленного комплекса Беларуси.

Агрокомбинат <Восход> специализируется на выращивании свиней, промышленной переработке свинины и ее реализации. За 2005 год темп роста валовой продукции в хозяйстве составил 104,8%, за 4 месяца этого года - свыше 106%. Проектная мощность действующего свиноводческого комплекса агрокомбината составляет 24 тыс. голов в год при объеме производства 3,1 тыс.т свинины в живом весе. В минувшем году достигнуто максимальное производство продукции - 4,3 тыс.т. В настоящее время на комплексе содержится 27,8 тыс. свиней. Рентабельность производства достигла 32,4%. У предприятия есть своя товаропроводящая сеть. В 2005 году хозяйство получило Br2,7 млрд. чистой прибыли при рентабельности 16,1%.

В агрокомбинате успешно применяются новейшие энергосберегающие технологии, причем материалы и оборудование, используемые в системе автоматического управления микроклиматом, - отечественного производства. Внедрение современных энергосберегающих технологий, начавшееся полтора года назад, позволило животноводам агрокомбината <Восход> снизить энергозатраты в три раза.

В ходе доклада о завершении весенне-полевых работ в регионе губернатор Могилевщины Борис Батура заверил Президента, что в этом году в области должны получить не менее 1,2 млн.т зерновых. К настоящему времени в Могилевском районе уже посеяно 90% яровых. В частности, засеяно 30,5 тыс.га при плане 33,7 тыс. га.

Особое внимание глава государства уделил вопросу образования агрогородков на Могилевщине. В нынешнем году здесь планируется создать более сорока агрогородков, а в минувшем году их количество достигло 38. Всего же в этой области их будет 202.

По словам губернатора Могилевщины, в трех районах уже осуществляется программа по обеспечению жильем детей-сирот. На селе строятся дома для ребят, которые окончили среднюю школу и получили среднее специальное образование. К примеру, сейчас один трехкомнатный дом предоставляют для троих человек. Когда же юноши и девушки создают свои семьи, им выделяются отдельные квартиры.

В целом в агрокомбинате "Восход" за последние два года для сельских специалистов было построено 75 квартир. Есть дома и с улучшенной планировкой. Немаловажно, что молодые жители села сейчас стали строить кооперативные многоквартирные дома - это свидетельствует об их желании закрепиться на родной земле, иметь здесь собственное жилье.

Александр Лукашенко также встретился с жителями агрогородка Восход.

Глава государства акцентировал внимание на необходимости решения в стране демографического вопроса, который, по его мнению, является вопросом номер один. <Нация не должна вырождаться. Судя по прошлому году, у нас наметилась тенденция увеличения рождаемости>, - констатировал белорусский лидер.

Отвечая на вопросы, Президент подтвердил, что государство намерено оказывать существенную поддержку семьям, в которых воспитываются трое и более детей. И главный приоритет в этом вопросе - строительство жилья, заявил он.

Александр Лукашенко отметил, что проблемы обеспечения детским питанием и увеличения пособий на детей по-прежнему остаются актуальными. <Однако нам сегодня надо решать вопросы предоставления жилья. Пособие пособием, но главное - жилье. Если женщина будет знать, что после рождения трех детей, к примеру, будет на 50% снижена стоимость квартиры, а после рождения пяти жилье предоставляется бесплатно, то она будет рожать. Если мы эту программу осилим, то демографическая обстановка в Беларуси улучшится>, - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко также выразил уверенность, что до 2010 года в республике будет полностью реализована программа по обеспечению детским питанием.

В ходе общения местные жители подняли вопрос о ценах на продукты питания и иные товары. Как подчеркнул Президент, <вопрос не в ценах, а в деньгах, хорошей заработной плате>. По словам главы государства, нельзя забывать, что <от цены зависит и зарплата людей>. <Цены диктует рынок, они должны быть выровнены у нас с соседними государствами, тогда нашу продукцию не будут вывозить в Россию, другие страны и перепродавать ее там значительно дороже. Конечно, мы должны экспортировать товары, но по хорошей, выгодной для нас цене>, - сказал Александр Лукашенко.

Президент выразил уверенность в том, что программа возрождения села в республике будет успешно реализована. <Надо создать нормальные условия для жизни людей на селе, и они сами приедут сюда работать>, - добавил он.

Вместе с тем Александр Лукашенко указал на необходимость сегодня уделить приоритетное внимание развитию производства на селе. Как пояснил белорусский лидер, лишь при эффективном ведении сельского хозяйства в агрогородках возможно успешное решение социальных вопросов.

Отвечая на вопросы сельчан, Александр Лукашенко выразил уверенность, что <если цены на энергоносители были бы стабильными, то белорусы жили бы в два раза богаче>. При этом глава государства подчеркнул, что он чувствует не только политическую, но и экономическую поддержку от народа: в стране в достаточном количестве производятся мясо, молоко, сахар, другие продукты.

После общения с местными жителями глава государства направился в Могилев, где принял участие в церемонии открытия спортивного комплекса "Олимпиец". Его инфраструктура соответствует мировым стандартам. Высокую оценку спорткомплексу уже высказывали и зарубежные гости.

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси физической культуре и спорту будет уделяться приоритетное внимание. Это один из важнейших факторов развития нашего государства, сказал Президент.

По оценке белорусского лидера, "Олимпиец" представляет собой прекрасное инженерное и архитектурное сооружение, которое сделало еще краше облик города. Введение в строй "Олимпийца" придаст дополнительный импульс спортивной и культурной жизни Могилева. Конструкция и оборудование комплекса позволяет проводить в нем соревнования самого высокого уровня по легкой атлетике и игровым видам спорта, отметил глава государства. "Здесь созданы все необходимые условия как для проведения учебно-тренировочных занятий профессиональных клубов Могилева и национальных команд, так и для подготовки спортивного резерва", - сказал Президент. Важным Александр Лукашенко считает и тот факт, что в "Олимпийце" предусмотрена возможность занятий физкультурой в оздоровительных группах.

Александр Лукашенко особо подчеркнул, что "физкультура и спорт - явления социальные, от них во многом зависит здоровье наших людей, физическое и духовное". <Беларусь уделяет большое внимание развитию спорта еще и потому, что ему принадлежит важная роль в укреплении международного авторитета нашего государства. Поэтому мы так ждем от наших спортсменов новых побед на европейских и мировых соревнованиях, побед, которые прославят нашу Беларусь>, - добавил Президент.

Общаясь с жителями Могилева, Александр Лукашенко напомнил, что в свое время его критиковали за строительство спортивных объектов. И хотя это было тогда непопулярно, он пообещал возводить спортивные сооружения. Жизнь подтвердила эффективность реализации этой идеи, поскольку спортом в Беларуси сейчас активно занимаются не только профессионалы, но и любители. "Если мы хотим быть государством в полном смысле этого слова, то должны иметь хорошие социальные, в том числе и спортивные объекты самого высокого мирового уровня, чтобы люди могли отдыхать, физически развиваться, а самое главное - укреплять спортивную славу Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

Он с удовлетворением отметил, что спортивные достижения могилевчан растут, в том числе и на международных соревнованиях. Если в 2000 году ими было завоевано 36 медалей различного достоинства, то в 2005-м уже 63.

В настоящее время в Могилевской области имеется свыше 3,3 тыс. объектов спортивного назначения. Глава государства подтвердил стратегическую линию на дальнейшее возведение спортивных сооружений: "Строить такие объекты мы будем еще активнее". Александр Лукашенко высказал уверенность в том, что новый спортивный комплекс "Олимпиец" станет настоящей школой спортивного мастерства, своеобразной кузницей чемпионов, прославляющих Беларусь на мировой арене.

Первая очередь "Олимпийца" - крытый легкоатлетический комплекс - был построен в августе 2005 года. С введением в строй второй очереди - зала игровых видов спорта - строительство центра окончательно завершено.

В завершение торжественной церемонии Президент перерезал красную ленточку и передал символический ключ от спорткомплекса "Олимпиец" победителю летнего Олимпийского фестиваля молодежи Европы 2005 года на дистанции 800 м Екатерине Шабан.

Александр Лукашенко осмотрел инфраструктуру "Олимпийца". Он посетил легкоатлетический манеж, зал игровых видов спорта, пресс-центр, кафе, пообщался со спортсменами и тренерами. Глава государства остался доволен увиденным и подчеркнул, что все участники строительства и оснащения спортивного комплекса заслуживают теплых слов признательности, сообщила пресс-служба Президента Республики Беларусь.