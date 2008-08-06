Главный принцип цветочного оформления в столице – комплексный

В этом убедились представители Мингорисполкома, увидев лучшие образцы озеленения в Советском районе столицы.

Здесь красота рукотворная в буквальном смысле. Клумбы в 4-м детдоме обустраивают и дети, и педагоги. И так увлеклись, что в их цветниках – около 70 видов растений. Но это еще не предел, говорят в детдоме. И обещают: через год здесь еще краше будет.

Звери, птицы и даже мини-мельница – лишнего на клумбе не бывает. Наоборот – чем больше интересных мелочей, тем живее смотрится цветник. Да и малые архитектурные формы, как декоративные, так и утилитарные, сегодня в моде. Специалисты утверждают: современное оформление города – комплексное.

Дворы жилых домов, гимназия, цветник в оживленном месте города – для специалистов важно все. Столичные ландшафты создаются так, чтобы на смену одним цветам распускались другие. И радовали горожан до поздней осени. А в следующем году появится что-то новое. И наверняка не менее яркое и интересное.

