Главный нарколог Министерства здравоохранения Алексей Александров: Молодые люди могут лишиться места учебы, если будут пить пиво в общественном месте

23 февраля вступил в силу запрет на употребление слабоалкогольных спиртных напитков в общественных местах.

Какие положительные результаты ожидаются в обществе в связи с запретом на употребление пива в общественных местах?



Как известно, одна из задач Министерства здравоохранения — мотивировать население к ведению здорового образа жизни. За неделю до вступления запрета в силу мы предложили двадцати медицинским учреждениям разместить на своих сайтах информацию о том, какой позитивный эффект ожидается в связи с принятым нововведением. Естественно, медицинские учреждения поддержали идею Минздрава.

Ограничив потребление пива в общественных местах, мы достигнет как минимум двух положительных результатов. Во-первых, на улицах станет меньше молодых людей с бутылками пива. Во-вторых, уменьшится количество медицинских проблем, связанных с потреблением пива на улице, например травм и обморожений.

Только за последние несколько дней наметилась позитивная тенденция: несколько уменьшилось количество лиц, поступивших в приемный покой в состоянии алкогольного опьянения. Будем надеяться, что людей спас вступивший в силу закон.



Готова ли белорусская молодежь к тому, что пиво изымут из их общественной жизни? Что можно предложить им взамен?

Общественная жизнь молодежи не должна ограничиваться потреблением пива в общественных местах. Если это так, то данную проблему должно решать не Министерство здравоохранения, а другие ведомства, например Министерство образования, а также негосударственные объединения (тот же Белорусский государственный союз молодежи). Вместо того чтобы пить пиво на cкамейках, молодежь может заниматься спортом. К слову, через весь Минск протянулась многокилометровая велосипедная траса.

Интернет-СМИ на неделе цитировали Ваши слова о том, что пропагандой здорового, то есть безалкогольного образа жизни, Минздрав будет заниматься самым современным методом — в социальных сетях и блогах. Каким образом это будет делаться и кто будет заниматься данным вопросом?

Понятно, что война против производителей алкоголя будет проиграна в самом начале, поскольку за ними стоят большие деньги. Мы будем использовать другие доступные нам методы: вести пропаганду через телевидение, пресс-центры. Без сомнения, таким образом мы сможем снизить количество лиц, злоупотребляющих алкоголем.

За последние 10 лет количество потребления алкоголя снизилось с 12,4 до 12 л. За 2009 год от отравления алкоголем погибло почти на 200 человек меньше — это существенная цифра.

Я веду официальный блог и с октября 2009 года сообщаю в нем о достижениях в борьбе с алкоголем. Свой блог я посвятил борьбе а алкоголизмом, наркоманией и табакокурением.

Что же может сдерживать молодых людей от употребления пива в общественных местах?

Сейчас мы слышим только положительные отзывы о новом законе. Мы должны действовать любыми методами. Пусть они и неприятны, но являются научно обоснованными. Во всем мире такие запреты действуют на молодежь в большей мере, чем на людей в возрасте. Во-первых, у них есть учеба, которую они могут потерять, если на них будут накладываться административные взыскания. Во-вторых, у них есть родители, которые не захотят оплачивать штрафы своих выпивающих детей. И в-третьих, у молодых людей, в конце концов, есть собственная совесть.