Главный критерий – какие достопримечательности посмотреть: Минск попал в топ-10 мест, где можно отлично провести выходные

Новости Беларуси. Минск вновь вошел в десятку лучших городов мира для путешествий на выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возглавил список хорватский Задар.

Конкурентами белорусской столицы были также шведский Мальме, болгарская Варна, Братислава в Словакии и Херес в Испании. Главными критериями отбора были достопримечательности, которые можно посетить в течение одного-двух дней, общий уровень гостеприимства и инфраструктуры, а также безопасность.