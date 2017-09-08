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Главный критерий – какие достопримечательности посмотреть: Минск попал в топ-10 мест, где можно отлично провести выходные

08 сентября 2017 00:12
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Новости Беларуси. Минск вновь вошел в десятку лучших городов мира для путешествий на выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возглавил список хорватский Задар.

Конкурентами белорусской столицы были также шведский Мальме, болгарская Варна, Братислава в Словакии и Херес в Испании. Главными критериями отбора были достопримечательности, которые можно посетить в течение одного-двух дней, общий уровень гостеприимства и инфраструктуры, а также безопасность. 

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# общество # Туризм # Фотофакт

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