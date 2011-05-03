Главный инженер гомельского предприятия построил дом силами подчиненных, оплачивая работу из бюджета организации

По меньшей мере нескромное домовладение принадлежит простому инженеру. Пусть, и главному. Строить, благоустраивать и содержать в порядке такую усадьбу дело непростое. Поэтому его руки берегли его же подчинённые.

Только вот после проверки оказалось: впрок родной организации такая помощь не пошла. Использование рабочих в рабочее же время для личных строительных и общехозяйственных работ на частном домовладении правоохранители интерпретировали просто — «злоупотребление властью или служебными полномочиями».

Светлана Крицина, пресс-секретарь Управления КГБ по Гомельской области:

Работники предприятия приходили к руководителю предприятия в его частное домовладение, и происходило это в рабочее время. А зарплату они получали как за своё основное место работы.

Бесплатно на инженера никто не работал. Потрудившись на «барщине», заработную плату работники предприятия получали исправно. Правда, за счёт всё той же организации. Таким образом, за два года инженер нанёс предприятию ущерб в 100 миллионов рублей.

Сразу после возбуждения уголовного дела, часть причиненного ущерба мужчина возместил. Вернул 50 миллионов рублей. В суде это зачтётся. Однако, избежать наказания в этом случае не удастся. Закон предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».