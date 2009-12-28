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Главный гродненский Дед Мороз пересядет с лимузина на бричку

28 декабря 2009 14:20
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Еще 15 декабря Дед Мороз ездил на лимузине, тогда он заехал в Гродно, чтобы включить городскую иллюминацию.

Что заставило Деда и его снежную внучку перейти на другой вариант передвижения – еще предстоит узнать: парад Дедов Морозов пройдет в Гродно 30 декабря, сообщает БЕЛТА.

Снежные Деды и их внучки соберутся на площади Ленина и пройдут по улице Советской к одноименной площади. Здесь они примут участие в празднике, который будет проводиться в рамках предновогодней ярмарки-продажи. Если ориентироваться по прошлому году, то в шествии должны принять около 150 пар дедушек и внучек. Предполагается, что в нынешнем году к ним добавятся и другие сказочные персонажи.

# общество

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