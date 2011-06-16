Главный архитектор Минска: Общежитие БГУ потребуется снести для строительства торгового комплекса

Схема застройки столичного проспекта Победителей утверждена сегодня на заседании Мингорисполкома. Соответствующее решение мэрии подготовлено по поручению главы государства об упорядочении застройки этой магистрали, сообщает www.ctv.by со ссылкой на БелТА.
В частности, «прорабатывается вопрос, и инвестор готов подписать инвестдоговор на строительство крупного торгового комплекса с большой структурой паркингов, которые будут обслуживать всю центральную часть города», - сообщил Виктор Никитин, уточнив, что для этого потребуется снести общежитие БГУ.