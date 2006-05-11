Главные символы страны

В День Государственного герба и Государственного флага Беларуси, который отмечается 14 мая, в столице состоятся грандиозные авиашоу и праздничный фейерверк. Это станет завершающим аккордом акции "Квiтней, Беларусь!", которая проходит во всех регионах страны. Вечером в воскресенье у Дворца спорта пройдет концерт-акция с участием звезд белорусской и российской эстрады, мастеров бальных танцев, акробатов и гимнастов, а также популярных творческих коллективов и известных спортсменов. В небо над Дворцом спорта поднимется вертолет с Государственным флагом Беларуси. Перед концертной программой состоится мотопарад мотоциклистов специального подразделения ДПС "Стрела" Министерства внутренних дел страны. Торжество продолжат плац-концерт роты почетного караула Главной военной комендатуры Вооруженных Сил и выступления дельтапланеристов, парапланеристов и парашютистов Белорусской федерации сверхлегкой авиации. Завершится концерт грандиозным фейерверком, аранжированным музыкой, пушечные выстрелы которого превратятся в единую совершенную композицию.