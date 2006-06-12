Главное знания, а не медаль

Интерес выпускников минских школ к получению медалей сегодня заметно снизился. В нынешнем году менее двух процентов школьников 11-х классов получили золотые и серебряные медали, а чуть более одного процента учеников 9-х классов - диплом с отличием. В предыдущие годы эти показатели были значительно выше. Снижение интереса к получению медалей специалисты связывают с изменениями правил приема в высшие учебные заведения страны.По предварительным подсчетам, более 90% выпускников 11-х классов нынешнего года решили поступать в вузы или ссузы Беларуси сразу же после окончания школы. Тестирование по белорусскому языку открыло сегодня вступительную кампанию. В пунктах проведения проверки знаний созданы все условия для того, чтобы абитуриенты могли не волноваться, спокойно и правильно отвечать на вопросы. Во всех корпусах дежурит врач и специалисты МЧС, работают столовые или буфеты.