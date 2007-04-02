Главней всего погода в доме

В административных зданиях столицы уже похолодало, а вот отопление в жилом секторе энергетики пока отключать не будут.

На этой неделе, по прогнозам синоптиков, ночью ожидаются заморозки. Однако минус на градуснике не должен охладить пыл в борьбе за городскую чистоту. Месячник по уборке Минска продолжается.

Генеральная уборка города в разгаре. 70% территории уже приведено в порядок. За две недели коммунальные службы вывезли более десяти тысяч кубометров мусора, высадили около двух тысяч деревьев и почти столько же кустарников, заасфальтировали тридцать тысяч кубометров проезжей части, нанесли восемьдесят километров дорожной разметки. Однако в бочке меда, оказалась ложка дегтя. Некоторые районные горремавтодоры решили улучшить состояние дорог - при помощи чернил и бумаги. Приписки выявлены. Виновным придется понести ответственность.

Тем временем в столице ведется "зеленое" строительство. Минскзеленстрой в нынешнем году к 940-летию Минска создаст большое красочное цветочное панно. Специалисты пока не раскрывают всех секретов по его составу, но отмечают, что это будет масштабное зрелищное - клумба из цветов разных видов. Она будет размещено у гостиницы "Беларусь".

Кроме того, тематические цветочные композиции будут созданы во всех районах столицы. В целом же, для озеленения города в текущем году будет высажено более 27 тысяч деревьев, в том числе 11 тысяч - в городских зонах отдыха. В первую очередь зеленые насаждения высаживаются вдоль автомагистралей. Также значительная часть "зеленого" строительства ведется в новых микрорайонах.