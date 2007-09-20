Главнее всего погода в доме

Жилищно-коммунальное хозяйство страны к осенне-зимнему периоду почти готово.

По словам специалистов, отопительный сезон может начаться традиционно - в середине октября. Коммунальные службы более чем наполовину выполнили задачу по укладке теплосетей. Создан достаточный запас дров - около 600 тысяч кубометров. При этом предпринимаются все необходимые меры для экономного использования тепло- и электроэнергии. Уже почти миллион квартир оборудовано индивидуальными приборами учета воды. Они помогут сэкономить до 15% ресурсов.

Также специалисты отмечают, что резкого повышения цен на оплату жилищно-коммунальных услуг в Беларуси не будет.