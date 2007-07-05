Главная задача каждого офицера - воспитание военнослужащих в духе преданности государству

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с выпускниками командно-штабного факультета Военной академии Беларуси и военных вузов России.

Это мероприятие проходит ежегодно. Глава государства поздравил выпускников и вручил благодарности тем, кто закончил военные вузы с отличием.

По традиции церемонию запечатлели на фото. А затем, во Дворце Республики состоялся тожественный прием.

В своем выступлении Президент подчеркнул, что патриотизм белорусского народа -- важнейший фактор безопасности страны. И ключевой элемент обеспечения этой безопасности - Вооруженные Силы.

А так же 5 июля в Беларуси начался прием документов на военные факультеты гражданских вузов и военные вузы Беларуси и России.

Такие факультеты созданы в шести белорусских высших учебных заведениях. Это БГУ, Медицинский университет, БНТУ, БГУИР, университет транспорта, Гродненский госуниверситет им. Янки Купалы.

Основной базой для подготовки офицеров является Военная академия. В ее штатной структуре восемь факультетов, которые готовят кадры по более чем шестидесяти военно-учетным специальностям для Вооруженных сил, Внутренних войск МВД и Погранвойск.

