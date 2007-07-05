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Главная задача каждого офицера - воспитание военнослужащих в духе преданности государству

05 июля 2007 15:10
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Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с выпускниками командно-штабного факультета Военной академии Беларуси и военных вузов России.

Это мероприятие проходит ежегодно. Глава государства поздравил выпускников и вручил благодарности тем, кто закончил военные вузы с отличием.
По традиции церемонию запечатлели на фото. А затем, во Дворце Республики состоялся тожественный прием.

В своем выступлении Президент подчеркнул, что патриотизм белорусского народа -- важнейший фактор безопасности страны. И ключевой элемент  обеспечения этой безопасности - Вооруженные Силы.

А так же 5 июля в Беларуси  начался  прием  документов на военные факультеты гражданских вузов и  военные  вузы Беларуси и России.

Такие факультеты созданы в шести белорусских  высших  учебных заведениях. Это БГУ, Медицинский университет, БНТУ, БГУИР, университет транспорта,  Гродненский госуниверситет  им.  Янки Купалы.

Основной базой  для  подготовки офицеров  является  Военная  академия.  В  ее  штатной структуре  восемь  факультетов, которые готовят кадры  по   более  чем  шестидесяти  военно-учетным  специальностям   для Вооруженных сил, Внутренних войск МВД и Погранвойск.

# общество

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